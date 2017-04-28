На Черкащині чоловіка затримали за підозрою у вбивстві односельця

До Лисянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району, біля будинку виявлено труп. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та швидка допомога.

Останні констатували смерть потерпілого. Як вдалось з’ясувати правоохоронцям, загиблим виявився 36-річний місцевий житель. Проводячи оперативно-розшукові заходи, правоохоронці встановили можливих свідків інциденту.

Вони розповіли поліцейським, що тієї ночі бачили потерпілого разом з 31-річним товаришем, у яких виник конфлікт, який переріс у бійку. Вранці односельчани виявили останнього без ознак життя.

Підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення правоохоронці знайшли за місцем проживання. Чоловік зізнався, що під дією алкоголю та на ґрунті неприязних відносин побив свого товариша.

Слідчим відділенням Лисянського відділення поліції відкрито кримінальні провадження за ознаками частини 1 статті 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області