Серійного квартирного крадія затримала поліція в Умані, що на Черкащині

Серійного квартирного крадія затримала поліція в Умані, що на Черкащині

17:30 28.04.2017
Серійного квартирного крадія затримала поліція в Умані, що на Черкащині

До чергової частини Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від 41-річної місцевої жительки про крадіжку.

Потерпіла розповіла, що серед білого дня, шляхом пошкодження вікна, до її будинку потрапив невідомий, викрав золоті вироби, годинник, фотоапарат та мобільний телефон, на суму близько 23 000 гривень.

Пошуками зловмисника зайнялися працівники кримінальної поліції Уманського відділу. В ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до даного правопорушення причетний раніше судимий 34-річний уманчанин. Чоловіка було знайдено на одній із вулиць міста. При ньому була частина викрадених у потерпілої речей. Його доставили до поліції для дачі показів. З його слів стало відомо, що він не працює. В пошуках коштів знайшов помешкання, де ніхто не відчиняв дверей. Віджав вікно та вчинив крадіжку. Частину речей здав до ломбарду.

За словами начальника Уманського відділу поліції Андрія Якимчука  речові докази вилучено частково. Слідчими доведено його причетність до ще чотирьох квартирних крадіжок. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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