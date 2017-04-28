Подробиці смертельної різанини в Ірпені повідомила поліція Київщини

В Ірпені два товариша по чарці влаштували криваву бійку з ножем. Один з них від нанесених травм помер на місці. Іншого чоловіка у тяжкому стані з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки доправлено до реанімаційного відділення, де за його життя борються медики.



Днями, о 9-й ранку до чергової частини Ірпінського відділу поліції надійшло повідомлення від 84-річного місцевого пенсіонера, про те що у його квартирі відбувається бійка між п’яними чоловіками і потрібна медична допомога.

За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги. Лікарі констатували смерть сина заявника. Його 63-річного товариша по чарці доправили до медзакладу, де йому діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітки та пневмоторакс. Тіло загиблого 55-річного місцевого жителя направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. На місці події працівники поліції вилучили речові докази, серед яких і знаряддя вбивства – кухонний ніж.

Встановлено, що чоловіки у квартирі пенсіонера вживали спиртову настоянку глоду. На ранок чоловіки почали сваритися, суперечка переросла у бійку і коли забракло слів, молодший господар схопив кухонний ніж і завдав ударів своєму кривднику у груди. Після чого поранений чолов’яга вихопив ніж і завдав бідоласі смертельний удар у відповідь. Коли криваву картину на кухні застав старенький господар, він покликав на допомогу двірника, який допоміг викликати поліцію.

За даним фактом відкриті два кримінальних провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області