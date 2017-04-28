На Київщині поліція затримала чергову групу сталкерів у зоні ЧАЕС
На Київщині поліція затримала чергову групу сталкерів у зоні ЧАЕС
Під час патрулювання зони відчуження поблизу Чорнобильської АЕС правоохоронці виявили групу осіб, віком 18-32 роки.
Ними виявилися жителі Рівненської, Волинської, Київської областей та громадянин республіки Білорусь. Встановлено, що молодики, попередньо домовившись через соціальні мережі, зустрілися в Києві, звідки вирушили до Чорнобиля.
Всі вони поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.
Правоохоронці доставили затриманих до місцевого відділу поліції, де склали на них адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Наразі, матеріали направлено до суду для прийняття рішення, а правопорушників видворено за межі зони відчуження.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області