На Київщині поліція затримала чергову групу сталкерів у зоні ЧАЕС

Під час патрулювання зони відчуження поблизу Чорнобильської АЕС правоохоронці виявили групу осіб, віком 18-32 роки.

Ними виявилися жителі Рівненської, Волинської, Київської областей та громадянин республіки Білорусь. Встановлено, що молодики, попередньо домовившись через соціальні мережі, зустрілися в Києві, звідки вирушили до Чорнобиля.

Всі вони поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Правоохоронці доставили затриманих до місцевого відділу поліції, де склали на них адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі, матеріали направлено до суду для прийняття рішення, а правопорушників видворено за межі зони відчуження.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області