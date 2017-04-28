Поліцейські Херсонщини затримали банду браконьєрів

Під час патрулювання на озері Бублиця Білозерського району співробітники відділення поліції в порту Херсон спільно з працівниками Національного природного парку «Нижньодніпровський» виявили факт незаконного заняття рибним промислом.

Двоє чоловіків здійснювали вилов водних біоресурсів сітками. На місце події була викликана слідчо-оперативна група Білозерського відділення поліції. Під час проведення огляду сіток поліцейські виявили 172 штуки ляща, 2 судака, 2 карпа та 17 карасів. Сума збитків становить більше 55 тисячі гривень.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» (карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області