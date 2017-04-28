Поліцейські Херсонщини затримали банду браконьєрів

Поліцейські Херсонщини затримали банду браконьєрів

16:40 28.04.2017
Поліцейські Херсонщини затримали банду браконьєрів

Під час патрулювання на озері Бублиця Білозерського району співробітники відділення поліції в порту Херсон спільно з працівниками Національного природного парку «Нижньодніпровський» виявили факт незаконного заняття рибним промислом.

Двоє чоловіків здійснювали вилов водних біоресурсів сітками. На місце події була викликана слідчо-оперативна група Білозерського відділення поліції. Під час проведення огляду сіток поліцейські виявили 172 штуки ляща, 2 судака, 2 карпа та 17 карасів. Сума збитків становить більше 55 тисячі гривень.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» (карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.