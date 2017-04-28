На Луганщині чоловіка засуджено за збут важких наркотиків

На Луганщині чоловіка засуджено за збут важких наркотиків

11:41 28.04.2017

Лисичанською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вчинення мешканцем Лисичанська кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу). 

Встановлено, що обвинувачений незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – опій ацетильований.

За результатами судового розгляду винній особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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