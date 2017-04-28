На Прикарпатті СБУ затримала фальшивомонетників-іноземців

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою затримали в Івано-Франківську двох іноземців, які планували налагодити реалізацію фальшивих доларів США та євро.

Правоохоронці встановили, що зловмисники прибули на Прикарпаття для пошуку спільників з числа місцевих мешканців. Вони запропонували кримінальним елементам реалізовувати фальшиву валюту за винагороду у тридцять відсотків від суми. Співробітники спецслужби затримали іноземців та двох покупців під час спроби продажу ста тисяч фальшивих доларів та п’ятдесяти тисяч євро.

Під час обшуків у готелі та орендованих зловмисниками квартирах оперативники спецслужби вилучили заготовки банкнот номіналом сто доларів на загальну суму один мільйон, заготовки банкнот євро різних номіналів на суму чотириста тисяч, спеціальний папір з вже нанесеними номіналами, номерами і серіями, хімічні речовини, прес-кліше, інше обладнання для виготовлення фальшивок.

За висновками експертів, підробки зроблені надзвичайно якісно та під ультрафіолетовим світлом відображали всі ознаки справжніх купюр.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ