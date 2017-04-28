У Запоріжжі чоловіка судитимуть за надання хабара поліцейському

Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 369 КК України за фактом надання службовій особі неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.03.2017 мешканець обласного центру Ш. з метою уникнення відповідальності за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння, звернувся з пропозицією надання неправомірної вигоди до інспектора патрульної поліції. Поліцейський від грошей відмовився та попередив про кримінальну відповідальність за вказані дії.

Незважаючи на це, реалізуючи свій злочинний умисел Ш., з метою схилення інспектора патрульної поліції до протиправних дій, поклав грошові кошти у сумі 1700 гривень до бардачку службового автомобіля інспектора патрульної поліції, тим самим надав неправомірну вигоду.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано для розгляду до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області