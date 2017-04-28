Засуджено нападника, який постріляв поліцейських у Миколаєві

За принципової позиції прокуратури Миколаївської області 30-річного місцевого мешканця за вчинення ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень відносно працівників патрульної поліції м. Миколаєва засуджено до 11 років позбавлення волі.

Досудовим розслідування, яке проводилось слідчими Головного управління Національної поліції в області, встановлено, що зранку 19 серпня 2016 року, в м. Миколаєві поблизу будинку № 17 по вул. Спортивній, мешканець с. Сливине Миколаївського району, знаходячись у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, відкрив вогонь по співробітниках патрульної поліції, які забезпечували громадський порядок, поранивши одного з них в стегно. Окрім того, коли патрульні спробували затримати його, він кинув бойову гранату Ф-1 в їх бік, яка на щастя не вибухнула.

З урахуванням зібраних у ході розслідування доказів дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 263, ст. 348, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 13 ч. 2 ст. 115 КК України (носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, замаху на вбивство двох і більше працівників правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків та закінчений замах на їх умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області