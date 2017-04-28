На Одещині маленька дитина трагічно загинула у старому колодязі
На Одещині маленька дитина трагічно загинула у старому колодязі
О 12:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селищі Велика Балка, на території приватного домоволодіння у провулку Червоний в напівзруйнований 6-метровий колодязь впав хлопчик 2014 р. н.
Рятувальники МПК «Нерубайське» та Приморського райвідділу ГУ ДСНС України в Одеській області допомогли вилучити тіло загиблої дитини.
Обставини події встановлюють правоохоронні органи.
За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області