На Одещині маленька дитина трагічно загинула у старому колодязі

На Одещині маленька дитина трагічно загинула у старому колодязі

16:00 28.04.2017
На Одещині маленька дитина трагічно загинула у старому колодязі

О 12:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селищі Велика Балка, на території приватного домоволодіння у провулку Червоний в напівзруйнований 6-метровий колодязь впав хлопчик 2014 р. н.

Рятувальники МПК «Нерубайське» та Приморського райвідділу ГУ ДСНС України в Одеській області допомогли вилучити тіло загиблої дитини.

Обставини події встановлюють правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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