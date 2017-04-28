Пожежа на Полтавщині: жінка загинула, чоловік у лікарні

Пожежа на Полтавщині: жінка загинула, чоловік у лікарні

13:04 28.04.2017
Пожежа на Полтавщині: жінка загинула, чоловік у лікарні

Напередодні, о 02:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вул. Молодіжній с. Вільховатка. Зателефонували випадкові свідки події, які помітили вогонь на даху споруди.

Вогнеборці, які прибули за викликом  встановили, що вогнем охоплено весь житловий будинок.

Під час проведення розвідки всередині споруди рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1951 р.н. та чоловіка 1948 р.н.,  з  опіками  різного ступеню важкості, якого було передано до рук медиків та госпіталізовано до Кобеляцької центральної районної лікарні.

Силами бійців ДСНС пожежу о 03:10 локалізовано, а ліквідовано о 04:45

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Наразі остаточні обставини події та причини пожежі наразі встановлюють фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.