Пожежа на Полтавщині: жінка загинула, чоловік у лікарні

Напередодні, о 02:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вул. Молодіжній с. Вільховатка. Зателефонували випадкові свідки події, які помітили вогонь на даху споруди.

Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що вогнем охоплено весь житловий будинок.

Під час проведення розвідки всередині споруди рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1951 р.н. та чоловіка 1948 р.н., з опіками різного ступеню важкості, якого було передано до рук медиків та госпіталізовано до Кобеляцької центральної районної лікарні.

Силами бійців ДСНС пожежу о 03:10 локалізовано, а ліквідовано о 04:45

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Наразі остаточні обставини події та причини пожежі наразі встановлюють фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області