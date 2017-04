СБУ: у зоні АТО затримані офіцери, які торгували перепустками

Двох нестройових офіцерів Збройних Сил, які працювали на КПВВ «Мар’їнка» у районі проведення антитерористичної операції, викрила на систематичному хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Майори систематично здирали гроші з громадян, що перетинали лінію розмежування. Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали у 200 гривень.

Оперативники спецслужби затримали здирників під час одержання чергового «пакету» неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі гривень.

Правоохоронці вилучили у затриманих боєприпаси, чужі паспорти та російську валюту.

Крім того співробітники СБ України задокументували співпрацю хабарників з терористами так званої «ДНР/ЛНР» щодо прискореного виготовлення перепусток.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

Двох нестройових офіцерів Збройних Сил, які працювали на КПВВ «Мар’їнка» у районі проведення антитерористичної операції, викрила на систематичному хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Майори систематично здирали гроші з громадян, що перетинали лінію розмежування. Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали у 200 гривень.

Оперативники спецслужби затримали здирників під час одержання чергового «пакету» неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі гривень.

Правоохоронці вилучили у затриманих боєприпаси, чужі паспорти та російську валюту.

Крім того співробітники СБ України задокументували співпрацю хабарників з терористами так званої «ДНР/ЛНР» щодо прискореного виготовлення перепусток.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3266#sthash.ttEeBRvO.dpuf