Слідчого поліції Луганщини СБУ затримала на хабарі

Старшого слідчого одного з міських відділів ГУ НП у Луганській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції.

35-річний майор поліції вимагав від місцевого мешканця дві тисячі доларів США, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за наркозлочин.

Оперативники спецслужби затримали хабарника під час одержання частини неправомірної винагороди у сумі 500 доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

