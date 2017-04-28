Слідчого поліції Луганщини СБУ затримала на хабарі

Слідчого поліції Луганщини СБУ затримала на хабарі

20:30 28.04.2017
Слідчого поліції Луганщини СБУ затримала на хабарі

Старшого слідчого одного з міських відділів ГУ НП у Луганській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції.

35-річний майор поліції вимагав від місцевого мешканця дві тисячі доларів США, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за наркозлочин.

Оперативники спецслужби затримали хабарника під час одержання частини неправомірної винагороди у сумі 500 доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

Старшого слідчого одного з міських відділів ГУ НП у Луганській області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції.

35-річний майор поліції вимагав від місцевого мешканця дві тисячі доларів США, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за наркозлочин.

Оперативники спецслужби затримали хабарника під час одержання частини неправомірної винагороди у сумі 500 доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3267#sthash.GQqEWX9e.dpuf

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