На Полтавщині СБУ блокувала реалізацію контрафактних добрив

На Полтавщині СБУ блокувала реалізацію контрафактних добрив

21:30 28.04.2017
На Полтавщині СБУ блокувала реалізацію контрафактних добрив

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували на Полтавщині реалізацію контрафактних та контрабандних добрив.

Правоохоронці встановили, що місцеві ділки організували в обласному центрі виробництво фальшивих добрив для сільгоспвиробників. Контрафактний товар вони реалізовували фермерам полтавщини під виглядом продукції відомих брендів.

Під час обшуків на складських приміщеннях комерсантів співробітники спецслужби вилучили майже сто сімдесят тонн підробленої сільгоспхімії та інгредієнтів для її виробництва.

Понад тридцять тонн виявленої продукції російського виробництва, яка не сертифікована та заборонена для реалізації в Україні. Оперативники СБ України також вилучили фінансово-господарську документацію, що доводить здійснення нелегальних оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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