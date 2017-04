На шляху учасників мотокросу СБУ знайшла схованку з гранатометами

Схованку з трьома реактивними протитанковими гранатами РПГ-22 виявила у Краматорську на Донеччині Служба безпеки України спільно з поліцією.

Схрон був облаштований у залишках бетонних плит у балці Кутова біля автодороги. По цій дорозі восьмого травня заплановано проїзд учасників одного з етапів Кубка України з мотокросу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ



