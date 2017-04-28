На Донеччині суд заарештував підлітка за вбивство могильним хрестом

На Донеччині суд заарештував підлітка за вбивство могильним хрестом

14:02 28.04.2017
На Донеччині суд заарештував підлітка за вбивство могильним хрестом

Суд задовольнив клопотання прокурора Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 16-річному підлітку.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що 24 квітня, близько 16:00, підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов на кладовище, де в той час знаходилась його 61-річна тітка.  Разом вони продовжили вживати алкоголь, однак через годину між ними виник конфлікт.

Хлопець взяв  дерев’яний хрест, який лежав поруч на землі, та  наніс ним жінці близько 30 ударів по голові. У результаті отриманих травм потерпіла померла.

На теперішній час підлітку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, та за клопотанням прокуратури заарештовано на 60 діб.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.