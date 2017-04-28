На Донеччині суд заарештував підлітка за вбивство могильним хрестом

Суд задовольнив клопотання прокурора Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 16-річному підлітку.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що 24 квітня, близько 16:00, підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов на кладовище, де в той час знаходилась його 61-річна тітка. Разом вони продовжили вживати алкоголь, однак через годину між ними виник конфлікт.

Хлопець взяв дерев’яний хрест, який лежав поруч на землі, та наніс ним жінці близько 30 ударів по голові. У результаті отриманих травм потерпіла померла.



На теперішній час підлітку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, та за клопотанням прокуратури заарештовано на 60 діб.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області