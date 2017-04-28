За безжальне вбивство засуджено жителя Черкаської області

За активної позиції Смілянської місцевої прокуратури 27.04.2017 вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 43-річного жителя м. Сміла визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та призначено покарання 8 років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що в березні 2016 року зловмисник під час спільного розпивання спиртних напоїв зі своїм знайомим, у ході раптово виниклого конфлікту умисно наніс численні удари по голові, обличчю, грудній клітці потерпілому, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, внаслідок чого потерпілий помер.

Сам обвинувачений стверджував, що він захищався від потерпілого.

На цей час вирок суду не вступив у законну силу та вивчається прокуратурою на предмет його законності й наявності підстав для оскарження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області