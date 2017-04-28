Прокуратура Буковини домоглась реального покарання для лікаря-хабарника

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав принципову позицію прокуратури Чернівецької області та залишив у силі вирок суду першої інстанції відповідно до якого колишнього завідувача опікового відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч 3. ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою,шляхом вимагання).

Доведено, що медик вимагав та одержав від громадянина 5 000 гривень неправомірної вигоди за оформлення та видачу позитивного висновку лікарсько-консультативної комісії для неповнолітньої дитини-інваліда, щоб вона змогла отримати пенсію.

Суд призначив вказаній службовій особі покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 роки. Одразу після проголошення вироку засудженого було взято під варту із зали суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області