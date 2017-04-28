У Мукачеві затримано злодія, який побив та обікрав жертву

У Мукачеві затримано злодія, який побив та обікрав жертву

22:03 28.04.2017
У Мукачеві затримано злодія, який побив та обікрав жертву

Кримінальна  поліція розшукала 28-річного мукачівця, який пограбував місцевого мешканця, викравши в нього золоті вироби та мобільний телефон.

Із заявою про пограбування до поліції Мукачева звернувся місцевий мешканець. Заявник повідомив, що невідомий чоловік вдарив його, а коли він прийшов до тями, то виявив відсутність двох золотих кілець та мобільного телефону.

Поліція за даним фактом розпочала ряд оперативно-розшукових заходів та встановила особу нападника. Ним виявився 28-річний мукачівець. Правоохоронці встановили, що чоловік перебуваючи в одному барі з потерпілим, підсів до нього за столик, після вони вийшли на вулицю, де чоловік скориставшись безпорадним станом мукачівця, вдарив його. Коли потерпілий впав, грабіжник зірвав з рук два золоті кільця та витягнув з кишені мобільний телефон. Награбоване чоловік продав.

Нападнику вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 статті 187 КК Украіни, тобто розбій  та обрано відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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