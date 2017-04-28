На Львівщині під час ДТП загинув мотоцикліст

48-річний житель Яворівського району, керуючи мотоциклом «ІЖ», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 квітня у селі Смолин, Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «ІЖ», 48-річний житель одного з сіл Яворівського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області