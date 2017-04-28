У Бориславі вчинив ДТП нетверезий водій. Троє людей у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні близько 22.50 на вулиці Трускавецькій у місті Борислав.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фолькcваген Т2», 30-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «Форд Мондео» під керуванням 62-річної жительки міста Борислава.

Внаслідок автопригоди жінка-водій отримала тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, забій лівого плечового суглобу».

У водія «Фольксвагена» медики діагностували: «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану правої щоки, забій грудної клітки, садна обличчя, алкогольне сп’яніння». У пасажира, 21-річного жителя Борислава, – «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лівої брови та садна обличчя».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області