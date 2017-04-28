У Ковелі через серйозну ДТП постраждали 3-є людей, 2-є з яких у лікарні

На одній із вулиць міста Ковель легковик «Opel Vectra» врізався в «Audi». Внаслідок зіткнення травмувалося троє людей, двоє із них у лікарні.

За кермом «Opel Vectra» перебував 19-річний місцевий житель. Керуючи легковиком, водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем «Audi», під керуванням 59-річного ковельчанина.

Внаслідок зіткнення обидва водії та 44-річний пасажир «Audi» травмувалися. Водіїв госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області