На Тернопільщині зниклу безвісти пенсіонерку знайшли мертвою
На Тернопільщині зниклу безвісти пенсіонерку знайшли мертвою
Про зникнення 80-річної пенсіонерки з села Підлісне Бережанського району родичі повідомили напередодні.
Вже наступного дня поліцейські виявили тіло старенької під мостом у потічку неподалік села, в якому вона проживала.
При первинному огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Найімовірніше пенсіонерка загинула в результаті нещасного випадку. Остаточну причину смерті встановлять судмедексперти.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області