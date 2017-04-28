На Тернопільщині зниклу безвісти пенсіонерку знайшли мертвою

Про зникнення 80-річної пенсіонерки з села Підлісне Бережанського району родичі повідомили напередодні.

Вже наступного дня поліцейські виявили тіло старенької під мостом у потічку неподалік села, в якому вона проживала.

При первинному огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Найімовірніше пенсіонерка загинула в результаті нещасного випадку. Остаточну причину смерті встановлять судмедексперти.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області