Київська фірма продавала російський товар на окуповані території - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили київську комерційну структуру на незаконному продажі російського програмного продукту «1С» на тимчасово окупованих терористами територіях Донбасу.

Правоохоронці встановили, що менеджмент київського представництва російського виробника програми уклав низку договорів на постачання та технічну підтримку продукту з підприємствами та дилерами, які працюють у так званих «ДНР/ЛНР». Під час обшуків у київському офісі комерсантів оперативники спецслужби виявили документацію, яка підтверджує факти протиправного продажу цього програмного продукту на тимчасово окуповані території.

Фахівці СБ України зафіксували, що адміністрування, оновлення та технічна підтримка цих програм здійснюється з території Російської Федерації, зокрема через віддалений доступ до обладнання київського представництва російської компанії. За їх висновками, виявлено черговий факт наявності прихованого контролю спецслужб РФ за ситуацією в державному та приватному секторі економіки України, а також за підприємствами, які розташовані на територіях так званих «ЛНР/ДНР».

Триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Планується додаткова кваліфікація за ст. 258 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ

