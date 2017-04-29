Схрон з вибухівкою та протитанковими гранатометами виявила СБУ у зоні АТО

Схрон з вибухівкою та протитанковими гранатометами виявила СБУ у зоні АТО

07:59 29.04.2017
Схрон з вибухівкою та протитанковими гранатометами виявила СБУ у зоні АТО

Схованку з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Зі схрону, що був облаштований у районі н.п. Первомайське Донецької області, оперативники спецслужби вилучили три реактивні протитанкові гранати РПГ-22, чотири протитанкові та дві протипіхотні міни з детонаторами, понад шість кілограмів тротилу у шашках, чотири постріли та дев’ять порохових зарядів до гранатомета РПГ-7, п’ять електродетонаторів та більше ніж 11 тисяч набоїв калібру 5,45 мм.

За оперативними даними, ця зброя мала бути використана терористами для диверсій проти сил АТО.

Засоби ураження передано на склад для постановки на облік до одного з підрозділів ЗС України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.