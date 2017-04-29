Схрон з вибухівкою та протитанковими гранатометами виявила СБУ у зоні АТО

Схованку з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Зі схрону, що був облаштований у районі н.п. Первомайське Донецької області, оперативники спецслужби вилучили три реактивні протитанкові гранати РПГ-22, чотири протитанкові та дві протипіхотні міни з детонаторами, понад шість кілограмів тротилу у шашках, чотири постріли та дев’ять порохових зарядів до гранатомета РПГ-7, п’ять електродетонаторів та більше ніж 11 тисяч набоїв калібру 5,45 мм.

За оперативними даними, ця зброя мала бути використана терористами для диверсій проти сил АТО.

Засоби ураження передано на склад для постановки на облік до одного з підрозділів ЗС України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ