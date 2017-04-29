На Київщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу Держвиконслужби

Начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області викрила на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Посадовець через посередника вимагав 35 тисяч гривень від громадянина за закриття виконавчого провадження та ненакладення арешту на його майно.

Співробітники спецслужби затримали хабарників в автомобілі під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ