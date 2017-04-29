На Київщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу Держвиконслужби
На Київщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу Держвиконслужби
Начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області викрила на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Посадовець через посередника вимагав 35 тисяч гривень від громадянина за закриття виконавчого провадження та ненакладення арешту на його майно.
Співробітники спецслужби затримали хабарників в автомобілі під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ