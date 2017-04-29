На Київщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу Держвиконслужби

На Київщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу Держвиконслужби

00:02 29.04.2017
На Київщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу Держвиконслужби

Начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області викрила на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Посадовець через посередника вимагав 35 тисяч гривень від громадянина за закриття виконавчого провадження та ненакладення арешту на його майно.

Співробітники спецслужби затримали хабарників в автомобілі під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.