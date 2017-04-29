На Донеччині судитимуть директора лісгоспу та лісника

На Донеччині судитимуть директора лісгоспу та лісника

14:00 29.04.2017
На Донеччині судитимуть директора лісгоспу та лісника

Слідчими прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування стосовно директора лісгоспу та лісника, яких викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Установлено, що директор державного підприємства «Слов’янське лісове господарство», будучи службовою особою, отримував від приватного підприємця хабарі за не перешкоджання у господарській діяльності під час купівлі-продажу деревини. До своєї протиправної діяльності він залучив також лісника вказаного держпідприємства.

За даними слідчих, обвинувачені поставляли товариству деревину дубу високої якості під виглядом технічної сировини та у більшому об’ємі, ніж зазначено у супровідних товарно-транспортних документах. При цьому різницю між вартістю деревини високої та низької якості, а також за завищені об’єми підприємець «доплачував» окремо. Загальна сума хабарів склала 20 600 грн.

Викрили зловмисників працівники прокуратури спільно з СБУ 17 листопада 2016 року під час чергової передачі коштів біля продуктового супермаркету у м. Слов’янську.

Окрім цього, під час обшуків у директора виявили та вилучили спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації.  

Наразі обвинувальний акт прокуратурою передано до суду. За скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) та ч.1 ст. 359 (незаконне придбання спеціальних технічних засобів отримання інформації) КК України, обвинуваченим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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