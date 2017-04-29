На Донеччині затриманий колишній бойовик батальйону "Оплот"

Під час перевірки на контрольному пункті пропуску поліцейські спільно з прикордонниками зупинили вантажівку, за кермом якої був раніше судимий мешканець Донецька. Як виявилось, чоловік більше чотирьох місяців служив в батальйоні «Оплот», а після звільнення приїхав до України працювати далекобійником.

45-річний мешканець Донецька, доглядаючи за хворою матір’ю, вирішив вступити до батальйону «Оплот», де, як йому сказали знайомі, непогано платять. З вересня 2015 року чоловік вступив до 5-ї окремої мотострілецької бригади у складі розвідувальної роти ДНР. Отримавши посаду водія, новобранець розвозив особовий склад ополченців на позиції та забирав назад до місця дислокації.

Бойовику платили 15 тисяч рублів в місяць, однак як він розповідає командири батальйону застосовували складні методи виховання для рядового складу, наприклад, пробігти чимало кілометрів в повній екіпіровці. Так, як роки взяли своє чоловіку було складно виконувати всі вимоги керівництва «ДНР», тому він звільнився та самовільно покинув частину.

Після служби в «Оплоті» чоловік приїхав до Маріуполя, де його товариш запропонував йому спробувати влаштуватись далекобійником.

Отже, під час перетину КПВВ Новотроїцьке чоловік був затриманий поліцейськими. У правопорушника було вилучено військовий квиток та інші документи, які підтверджують його участь у НЗФ.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області