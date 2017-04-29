На Сумщині підліток нахабно обікрав маленького школяра

На Сумщині підліток нахабно обікрав маленького школяра

10:00 29.04.2017
На Сумщині підліток нахабно обікрав маленького школяра

Роменські поліцейські «вирахували» 16-річного юнака, який серед білого дня в парку відібрав дорогий гаджет у 11-річного школяра. Як пояснив сам підозрюваний, він хотів у такий спосіб здобути гроші на кишенькові витрати.

До Роменського відділу поліції з заявою про пограбування звернулась 31-річна жителька міста. Молода жінка пояснила, що вдень в парку невідомий хлопець пограбував її 11-річного сина.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що постраждалий разом із своїм товаришем йшов парком, коли несподівано до нього ззаду підбіг якийсь хлопець та вихопив просто з рук новенький гаджет, який хлопчик саме тримав у руках, та втік.

На слід зловмисника співробітники поліції вийшли вже оперативним шляхом. Ним виявився 16-річний роменчанин, котрий і раніше неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Виправдовуючись, неповнолітній зловмисник пояснив, що коли помітив в руках школяра дорогу річ, то вирішив відібрати її, аби потім продати. Однак розпорядитися своєю «здобиччю» юнак не встиг - завадили полісмени.

Наразі щодо підозрюваного слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (пограбування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до чотирьох років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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