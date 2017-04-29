На Сумщині будинок жінки обікрали, поки вона ходила до церкви

На Сумщині будинок жінки обікрали, поки вона ходила до церкви

11:00 29.04.2017
На Сумщині будинок жінки обікрали, поки вона ходила до церкви

Роменські поліцейські відкрили кримінальне провадження у відношенні 22–річного раніше судимого місцевого жителя, який поцупив гроші з будинку своїх сусідів. Його «здобиччю» стали три тисячі гривень, за які може отримати шестирічне ув’язнення.

Із заявою про крадіжку грошей до поліції звернулась 56–річна жінка. Вона розповіла, що поки разом з близькими ходила до церкви, з її будинку, зі схованки, зникли три тисячі гривень.

Поліцейські провели перевірку й оперативним шляхом встановили, що до злочину може бути причетний раніше судимий 22-річний сусід заявниці. А поспілкувавшись з ним, чоловік зізнався у злочині. Поліцейським він розповів, що краде із-за матеріальної скрути. А того дня, побачивши, як сусіди пішли у справах, скористався їх відсутністю. В будинок, говорить, потрапив через вікно, а понишпоривши у речах та знайшовши гроші, швидко втік.

Наразі працівники поліції перевіряють підозрюваного на причетність до інших майнових злочинів. Відносно нього вже відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловік може знов потрапити за грати на найближчі шість років.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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