Можливих свідків серйозної ДТП у Дніпрі шукує поліція

26 квітня 2017 року приблизно о 8:05 водія автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» рухався по вул. Шосейній м. Підгороднє Дніпропетровської області з боку м. Дніпро в напрямку м. Новомосковська.

В районі буд. 136 він скоїв наїзд на малолітнього пішохода. В результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді політравми, з якими був госпіталізований до лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомляти корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном: 056 376 05 34, 095 333 63 36.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області