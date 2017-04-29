Можливих свідків серйозної ДТП у Дніпрі шукує поліція

Можливих свідків серйозної ДТП у Дніпрі шукує поліція

12:02 29.04.2017
Можливих свідків серйозної ДТП у Дніпрі шукує поліція

26 квітня 2017 року приблизно о 8:05 водія автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» рухався по вул. Шосейній м. Підгороднє Дніпропетровської області з боку м. Дніпро в напрямку м. Новомосковська.

В районі буд. 136 він скоїв наїзд на малолітнього пішохода. В результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді політравми, з якими був госпіталізований до лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомляти корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном: 056 376 05 34, 095 333 63 36.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.