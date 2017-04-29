На Дніпропетровщині затримано цинічного цвинтарного вандала

На Дніпропетровщині затримано цинічного цвинтарного вандала

16:00 29.04.2017
На Дніпропетровщині затримано цинічного цвинтарного вандала

Зловмисником виявився 28-річний раніше судимий мешканець с. Богданівка, який на місцевому кладовищі пошкодив могили та пам’ятники.

До чергової частини Павлоградського відділу поліції звернулись жителі с. Богданівка з повідомленням про те, що в ніч на 26 квітня невідомі пошкодили могили їх близьких.

Під час пошукових заходив правоохоронці встановили, що викрадене зловмисник планував здати до пункту прийому металобрухту.

 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

 

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