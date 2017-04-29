На Черкащині затримали рецидивістку, яка обікрала дачний будинок

До чергової частини Смілянського відділу поліції звернулась 30-річна жителька міста Сміла з інформацією про крадіжку з її дачного домоволодіння. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що двері пошкоджені та вибите вікно, а з середини викрадено газову плиту та конвектор. Спілкуючись з місцевими жителями працівники поліції дізнались, що на подвір’ї дачного домоволодіння заявниці бачили жінку, яка заглядала у вікна та щось вишукувала. Окрім цього правоохоронці встановили, що вказана особа збула частину викрадених речей на металобрухт.

Зловмисницею виявилась 31-річна раніше судима жителька міста Сміла. Жінку відшукали та запросили до відділу поліції для дачі показів.

На даний час слідчим відділенням Смілянського відділу поліції відкрито кримінальне провадження та жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області