В Ужгороді підліток нахабно пограбував дорослого чоловіка

Близько 19:00 до ужгородських правоохоронців звернувся 44-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що на вулиці Острівній до нього підбіг юнак і, погрожуючи фізичною розправою, відібрав мобільний телефон «Nokia 220».

Працівникам відділу кримінальної поліції знадобилося близько години, щоб встановити особу підозрюваного та затримати його.

Грабіжником виявився 14-літній місцевий мешканець.

Хлопець хотів продати крадену річ, але не встиг цього зробити.

Речовий доказ поліцейські вилучили та віддали заявнику.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області