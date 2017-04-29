В Ужгороді підліток нахабно пограбував дорослого чоловіка

В Ужгороді підліток нахабно пограбував дорослого чоловіка

20:00 29.04.2017
В Ужгороді підліток нахабно пограбував дорослого чоловіка

Близько 19:00 до ужгородських правоохоронців звернувся 44-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що на вулиці Острівній до нього підбіг юнак і, погрожуючи фізичною розправою, відібрав мобільний телефон «Nokia 220».

Працівникам відділу кримінальної поліції знадобилося близько години, щоб встановити особу підозрюваного та затримати його.

Грабіжником виявився 14-літній місцевий мешканець.

Хлопець хотів продати крадену річ, але не встиг цього зробити.

Речовий доказ поліцейські вилучили та віддали заявнику.

Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.