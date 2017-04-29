У Новому Роздолі поліцейські виявили у злодіїв наркотики та ікони

Працівники Новороздільського відділення поліції, які їхали службовим автомобілем, зауважили двох підозрілих осіб.

Побачивши поліцейську машину, вони почали втікати, викидаючи дорогою якісь речі.

Правоохоронці наздогнали втікачів – 24-річного чоловіка та 19-річну дівчину. Обоє - місцеві мешканці. У чоловіка поліцейські виявили пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на коноплі.

«При огляді речей, яких зловмисники намагалися позбутись, було встановлено, що це п’ять ікон та дві картини релігійної тематики. Пояснити їх походження чоловік та жінка не змогли. Виявлені речі ми вилучили та скерували на експертизу», - повідомив т.в.о. начальника Новороздільського відділення поліції підполковник поліції Руслан Шнайдрук.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області