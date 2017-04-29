У Новому Роздолі поліцейські виявили у злодіїв наркотики та ікони

У Новому Роздолі поліцейські виявили у злодіїв наркотики та ікони

22:00 29.04.2017
У Новому Роздолі поліцейські виявили у злодіїв наркотики та ікони

Працівники Новороздільського відділення поліції, які їхали службовим автомобілем, зауважили двох підозрілих осіб.

Побачивши поліцейську машину, вони почали втікати, викидаючи  дорогою якісь речі.

Правоохоронці наздогнали втікачів – 24-річного чоловіка та 19-річну дівчину. Обоє - місцеві мешканці. У чоловіка поліцейські виявили пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на коноплі.

«При огляді речей, яких зловмисники намагалися позбутись, було встановлено, що це п’ять ікон та дві картини релігійної тематики. Пояснити їх походження чоловік та жінка не змогли. Виявлені речі ми вилучили та скерували на експертизу», - повідомив т.в.о. начальника Новороздільського відділення поліції підполковник поліції Руслан Шнайдрук.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.