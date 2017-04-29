На Житомирщині п’яний водій вчинив серйозну ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Ставище - Попільня поблизу мосту в смт. Корнині.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ИЖ 27175», 57-річний місцевий житель, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху де сталося зіткнення з автомобілем «Opel Kadett» під керуванням 43-річного жителя району.

У результаті ДТП водій автомобіля «ИЖ» отримав тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітини, а водій «Opel» - подряпини голови. Під час проходження тесту на ступінь алкогольного сп’яніння у водія автомобіля «ИЖ» виявлено результат 1,75 проміле.

Відомості про подію винесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває з’ясування обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області