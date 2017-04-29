На Житомирщині жінка та неповнолітня обікрали автомобіль

Із повідомленням про крадіжку з його автомобіля грошей до поліції звернувся 30-річний житель смт Биківки.

На місці події поліцейські з’ясували, що крадіжку було вчинено уночі. З автомобіля заявника, залишеного на ніч на вулиці поблизу його будинку, було викрадено 2 тисячі гривень. За попередньою інформацією, власник не замкнув транспортний засіб.

У ході проведених заходів працівники кримінальної поліції встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє місцевих жительок віком 39 та 17 років. Частину грошей у них вилучили.

Триває подальше з’ясування обставин події. Відповідно до ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) їм може загрожувати арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області