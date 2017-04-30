На Луганщині судитимуть очільника так званого «державного банку «ЛНР»

На Луганщині судитимуть очільника так званого «державного банку «ЛНР»

00:04 30.04.2017
На Луганщині судитимуть очільника так званого «державного банку «ЛНР»

Встановлено, що у серпні 2014 року громадянин України ініціював та надав згоду на призначення себе на посаду «директора державного банку «ЛНР», яку наразі займає у так званому органі виконавчої влади терористичної організації.

З грудня 2014 року і дотепер він виконує обов’язки посадової особи незаконно утвореного органу, що діє на користь «ЛНР», та забезпечує умови роботи платіжної системи на території Луганської області, яка на даний час непідконтрольна українській владі. Також вказана особа діє на підтримку терористичної організації, а саме регулює здійснення будь-яких валютно-обмінних операцій та роботу з відкриття та ведення рахунків псевдодержавних інституцій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та розпочато спеціальне досудове розслідування.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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