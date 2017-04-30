Трьох учасників терористичних угруповань судитимуть на Полтавщині

Працівники прокуратури Полтавської області затвердили та направили до суду 3 обвинувальні акти за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації) стосовно трьох жителів Донецької та Луганської областей.

Під час розслідування, здійснюваного слідчим відділом УСБ України в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури, встановлено, що

- у травні 2014 року 22-річна жителька м. Краматорськ Донецької області за власною ініціативою вступила до лав терористичної організації «Донецька народна республіка». Після 2 років навчання у Костянтинівському медичному училищі теоретичні знання вона застосовувала на практиці, надаючи медичну допомогу пораненим бойовикам у міському медпункті ДНР та в складі незаконного збройного формування.

- житель м. Хрустальний (Красний Луч) Луганської області, до речі, уродженець Полтави, упродовж грудня 2015 - лютого 2017 років, виконуючи обов’язки заступника начальника штабу 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції терористичної організації «Луганська народна республіка», забезпечував організацію та контроль бойових чергувань на блокпостах вказаного не передбаченого законом збройного формування, несення караульно-постової служби, ведення контрольно-пропускного режиму на об’єктах бригади та її структурних підрозділах у населених пунктах Алчевськ, Брянка, Сорокине (Краснодон), Зоринськ, Перевальськ та інших.

За участь у бойових діях проти сил АТО цей 32-річний чоловік навіть отримав від керівництва терористичної організації «ЛНР» нагороди «Защитник отечества» та «Участник первого парада».

- засуджений у квітні 2014 року за розбій, 31-річний житель м. Костянтинівка Донецької області наступного місяця вступив до лав терористичної організації «Донецька народна республіка» та протягом 2 місяців чергував на блокпостах у рідному місті. У подальшому, упродовж червня-листопада 2015 року вказана особа брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань, а саме: «Окремої третьої мінометної бригади 1-го армійського корпусу ДНР» та «Головного розвідувального управління 1-го армійського корпусу ДНР».

Через те, що вищезгадані громадяни перебувають на непідконтрольній українській владі території та знаходяться в розшуку, щодо них було проведене спеціальне досудового розслідування, за результатами якого обвинувальні акти направлені до Октябрського районного суду Полтави для заочного засудження.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області