Під час пожежі на Хмельниччині жахливо загинула господиня будинку

О 04:19 на пункт звязку 39-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с. Варівці Городоцького району Хмельницької області. Про загоряння повідомив сільський голова.

Пожежа виникла у господарчому хліві, і на момент прибуття рятувального підрозділу вогонь поширився на площу 18 кв.м.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців, пожежу було ліквідовано о 04:57 та не допущено її розповсюдження на сусідні будівлі. На пожежі виявлено тіло загиблої жінки, якій було 79 років.

Всього до ліквідації було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Вогнем знищено перекриття, покриття та речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області