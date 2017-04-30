Під час пожежі на Хмельниччині жахливо загинула господиня будинку

Під час пожежі на Хмельниччині жахливо загинула господиня будинку

09:00 30.04.2017
Під час пожежі на Хмельниччині жахливо загинула господиня будинку

О 04:19 на пункт звязку 39-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с. Варівці Городоцького району Хмельницької області. Про загоряння повідомив сільський голова.

Пожежа виникла у господарчому хліві, і на момент прибуття рятувального підрозділу вогонь поширився на площу 18 кв.м.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців, пожежу було ліквідовано о 04:57 та не допущено її розповсюдження на сусідні будівлі. На пожежі виявлено тіло загиблої жінки, якій було 79 років.

Всього до ліквідації було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Вогнем знищено перекриття, покриття та речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.