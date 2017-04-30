У Мукачеві просто на вулиці пограбували літнього чоловіка

У Мукачеві просто на вулиці пограбували літнього чоловіка

21:34 30.04.2017
У Мукачеві просто на вулиці пограбували літнього чоловіка

Із заявою в поліцію Мукачева звернувся 70-річний місцевий житель. Заявник повідомив про те, що його пограбували ввечері в місті на Православній Набережній. Невідомий молодий чоловік підбіг, витягнув з кишені сорочки пенсіонера мобільний телефон вартістю близько 3000 гривень і втік.

Вуличного грабіжника оперативно затримала слідчо-оперативна група Мукачівської поліції спільно з патрульною поліцією. Підозрюваний, 36-річний місцевий мешканець, уже був судимий за майнові злочини.

Речовий доказ – крадений телефон вилучено й після проведення відповідних слідчих дій буде повернуто власникові.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

Вирішується питання про обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу, також перевіряється його можлива причетність до скоєння аналогічних злочинів у місті.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області  

 

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