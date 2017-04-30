На Львівщині повідомлено про підозру цвинтарному вандалу

Як встановили працівники Кам’янко-Бузького відділу поліції, зловмисник викрав з могили на місцевому кладовищі погруддя пам’ятника.

«У червні минулого року, вночі, працівники групи реагування патрульної поліції під час патрулювання міста Кам’янка-Буська побачили двох чоловіків, один з яких мав з собою велику сумку. Побачивши поліцейських, чоловіки намагались втекти, проте були затримані. У сумці правоохоронці виявили металеве погруддя скульптури, яке, ймовірно, чоловік міг викрасти з кладовища», - розповів начальник Кам’янко-Бузького відділу поліції підполковник поліції Ігор Підлужний.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що погруддя дійсно було викрадене з місцевого кладовища, а родич покійного, котрий доглядає за могилою, оцінив завдані збитки у 24 тисячі гривень.

Після чисельних експертиз та проведених слідчих дій правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Невдовзі обвинувальний акт буде скерований на розгляд суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області