У Бердичеві під час ДТП зіткнулись легковик та скутер, є поранені

Як було встановлено, дорожньо-транспортна пригода сталась близько 10:00 год. За попередніми даними, водій, автомобіля «Seat Malaga», 52-річний житель м. Бердичева, рухаючись по вул. 30 років Перемоги, скоїв зіткнення зі скутером «Honda lead» під керуванням 62-річного жителя с. Скраглівки, який рухався у попутному напрямку.

У результаті ДТП травми у вигляді рваної рани гомілки отримала пасажирка скутера, 59-річна жителька с. Скраглівки. Жінці було надано медичну допомогу.

У рамках розпочатого кримінального провадження з’ясовуються всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області