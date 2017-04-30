У Бердичеві під час ДТП зіткнулись легковик та скутер, є поранені

У Бердичеві під час ДТП зіткнулись легковик та скутер, є поранені

12:01 30.04.2017
У Бердичеві під час ДТП зіткнулись легковик та скутер, є поранені

Як було встановлено, дорожньо-транспортна пригода сталась близько 10:00 год. За попередніми даними, водій, автомобіля «Seat Malaga», 52-річний житель м. Бердичева, рухаючись по вул. 30 років Перемоги, скоїв зіткнення зі скутером «Honda lead» під керуванням 62-річного жителя с. Скраглівки, який рухався у попутному напрямку.

У результаті ДТП травми у вигляді рваної рани гомілки отримала пасажирка скутера, 59-річна жителька с. Скраглівки. Жінці було надано медичну допомогу.

У рамках розпочатого кримінального провадження з’ясовуються всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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