У Києві СБУ ліквідувала нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинили у Києві діяльність нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну.

Правоохоронці встановили, що мешканець столиці організував виробництво психотропної речовини для подальшого перепродажу. За інформацією спецслужби за добу він «виготовляв» майже сто грамів наркотику, який збував дилерам.

Під час обшуків за місцем проживання наркоділка та в орендованому гаражі, оперативники спецслужби виявили чотириста грамів готового наркотику, шість літрів прекурсорів для його виготовлення та лабораторне обладнання для виготовлення психотропу. Оперативники СБ України також вилучили у зловмисника незареєстровані пістолет та револьвер з набоями.

Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ