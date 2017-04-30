На заході України СБУ виявила кількох активних інтернет-сепаратистів

На заході України СБУ виявила кількох активних інтернет-сепаратистів

21:16 30.04.2017
На заході України СБУ виявила кількох активних інтернет-сепаратистів

Співробітники управлінь СБУ у Львівській та Рівненській областях під час спільної операції викрили двох проросійських інтернет-агітаторів.

Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки «Антимайдан Львів», «Львівська народна республіка» та «Рівненська народна республіка» у російських соцмережах. Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники управлінь СБУ у Львівській та Рівненській областях під час спільної операції викрили двох проросійських інтернет-агітаторів.

Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки «Антимайдан Львів», «Львівська народна республіка» та «Рівненська народна республіка» у російських соцмережах. Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3274#sthash.2r82UEcP.dpuf

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