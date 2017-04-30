На Луганщині поліцейські затримали кривдника 17-річної дівчинки

Ввечері у Старобільську на 17-річну студентку місцевого ліцею, яка прогулювалась разом з подругою в кв. Ватутіна напали троє молодиків та забрали гроші, які були у дівчат.

Дівчата не розгубились та почали кликати по допомогу. Їх крики почули два співробітника поліції, які проходили неподалік від місця події. Це були старший дільничний інспектор поліції капітан поліції Володимир Сєвєрін та старший інспектор сектору превенції капітан поліції Дмитро Бут.

Розпитавши дівчат про те, що сталось, прикмети злочинців та з’ясувавши куди вони побігли, досвідчені офіцери відразу повідомили чергову частину Старобільського відділу поліції та почали пошук злочинців. Поліцейські побігли у бік гаражів, на які вказали дівчата. Саме за цими гаражами поліцейські і затримали одного з грабіжників для якого поява правоохоронців була повною несподіванкою.

Грабіжником виявився неодноразово судимий 34-річний місцевий мешканець. За даним фактом слідчими Старобільського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 186 КК України «Грабіж».

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне пограбування чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області