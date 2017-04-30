На Сумщині старенька віддала шахраєві 10 000 доларів США

До поліції звернулася 74-річна жителька міста Ромни та повідомила, що стала жертвою шахрая. Як з’ясували правоохоронці, їй на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, та представившись сином, повідомив, що він нібито якомусь чоловікові спричинив тілесні ушкодження.

Тепер, щоб самому не потрапити за грати, треба оплатити потерпілому лікування. Тож «син» попросив «матір», щоб вона взяла вдома всі наявні гроші та передала йому через знайомого.

Жінка виконала прохання невідомого, взяла вдома 10 000 доларів США, та передала їх шахраєві біля воріт власного будинку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області