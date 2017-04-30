Жительку Сумщини на чималі гроші "розвели" інтернет-шахраї

Жительку Сумщини на чималі гроші "розвели" інтернет-шахраї

10:08 30.04.2017
Жительку Сумщини на чималі гроші "розвели" інтернет-шахраї

До Шосткинського районного відділу поліції за допомогою звернулася 34-річна місцева жителька. Громадянка повідомила, що на одному з сайтів у мережі Інтернет, вона знайшла оголошення про продаж трактора.

Маючи бажання придбати сільськогосподарську техніку, жінка перерахувала гроші у сумі 33 000 гривень на вказаний банківський рахунок, але через деякий час, «продавець», з яким вона обговорювала угоду по телефону, після отримання грошей, виявився «поза зоною».

Тож громадянка залишилася і без грошей, і без покупки та змушена була звернутися до правоохоронців.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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