У Торецьку, що на Донеччині, взяли на хабарі директора автошколи

Торецький відділ Костянтинівської місцевої прокуратури спільно із Управлінням захисту економіки у Донецькій області ДЗE НП України та слідчими поліції викрили на отриманні неправомірної вигоди посадову особу Дзержинської автомобільної школи ТОВ "Сприяння обороні України".

Встановлено, що директор вказаної установи вимагав від одного із учнів грошову винагороду у розмірі 2 000 грн. за успішне складання іспиту та подальше отримання свідоцтва про закінчення навчання. Посадовця викрито на отриманні хабара. Грошові кошти вилучено.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) КК України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області