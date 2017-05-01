Працівника фіскальної служби судитимуть за розповсюдження секретної інформації

Прокуратурою Дніпропетровської області направлено до суду обвинувальний акт відносно оперуповноваженого одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Встановлено, що у листопаді 2015 року вказаний працівник фіскальної служби здійснив вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок», сфотографував на мобільний телефон та відправив громадянину, який не мав правових підстав для отримання інформації з обмеженим доступом, сорок фотозображень документів (персональні дані, відомості про господарську діяльність суб’єктів господарювання), достеменно знаючи, що вказані документи становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію та є службовою інформацією, яка охороняється законом.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області